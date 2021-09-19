Аршавин похвалил Агаларова: «Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отметил игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на старте сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он уверен, что футболист получит вызов в национальную команду страны, если сможет сохранить взятый бомбардирский темп.

«Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто.

Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Фото: fc-zenit.ru

Накануне Агаларов забил два гола в ворота «Химок» и принес своей команде волевую победу. Теперь в активе нападающего «Уфы» стало восемь забитых голов, он лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне.