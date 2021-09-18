Дубль Агаларова помог «Уфе» одержать первую домашнюю победу в сезоне РПЛ

«Уфа» обыграла дома подмосковные «Химки» (3:2) в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Первыми счет открыли гости, четвертую игру подряд за химчан отличился Денис Глушаков, в одно касание отправивший мяч в сетку ворот Александра Беленова на 44-й минуте встречи.

После перерыва характер игры кардинально поменялся. «Уфа» отправилась большими силами в атаку, и команде удалось сравнять счет. Форвард хозяев Гамид Агаларов умело расправился с защитником «Химок», а затем точным ударом распечатал ворота гостей.

Чуть спустя Владислав Камилов забил второй мяч, после подачи с углового хавбек уфимцев головой отправил мяч в сетку.

В конце встречи команды обменялись забитыми голами. Свой 8-й гол в чемпионате забил Агаларов. Форвард «Уфы» отклеился от опекуна при розыгрыше штрафной, после чего спокойно оформил дубль ударом головой. Уже в добавленное арбитром время Денис Глушаков реализовал пенальти.

Эта победа стала для «Уфы» второй в текущем чемпионате страны и первой, которая была одержана на домашнем стадионе «Нефтяник».