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Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признано недействительными

12:50, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признано недействительными
Фото: Максим Платонов

На текущий момент в 14 субъектах РФ есть случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

На 45 избирательных участках были признаны недействительными 7 тыс. 465 бюллетеней, сообщает ТАСС. Кроме того, в ходе выборов подтвердились восемь случаев вбросов бюллетеней, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Алексей Нечаев
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