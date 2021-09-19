Фестиваль «Профсоюзная» в Казани может проводиться в будущем

Начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов рассказал «Реальному времени», возможно ли в будущем проведение фестиваля «Профсоюзная», прошедшего накануне.



«Подготовка этого формата вызывала много дискуссий. Дискуссии между собственниками баров, собственниками предприятий с теми ребятами, которые активно высказывали свою позицию, которые в душе болеют за молодежные активности. Важно, что в таком диалоге была построена программа фестиваля. Это уникальный случай, когда все со всеми договорились», — сказал он.

Абзалов отметил, что проведение «Профсоюзной» поддержали правоохранители — подсказали, как правильно организовать вопросы безопасности. Он отметил, что пока преждевременно говорить, насколько часто может проходить такой фестиваль. Возможно, ответить на этот вопрос можно будет после подведения итогов после совещаний с Комитетом молодежи.

«Это обсуждаемый вопрос, я думаю, что в Казани [проведение такого фестиваля] точно возможно. Мы показали, как можно это делать», — заключил Абзалов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, главную клубную улицу Казани вчера впервые в новейшей истории города перекрыли почти наполовину. Подробнее о том, станет ли «Профсоюзная» традиционным фестивалем, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко