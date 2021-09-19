В Башкортостане проголосовало более половины избирателей

По состоянию на 12.00 19 сентября явка на выборы в Государственную думу составила 53,5%. В Башкортостане проголосовали 1 миллион 608 тысяч избирателей. Об этом сообщила председатель регионального Центризбиркома Илона Макаренко.

Явка в Уфе чуть выше, чем в среднем по республике, и составляет 54,38%. В других городах Башкортостана среднее значение явки — 42,91%, в районах — 60,68%.

В этом году в республике число избирателей до 30 лет составляет 547 тысяч человек, или 17% от общего числа. Количество избирателей старше 80 лет составляет 127 тысяч, или 4,2%.

Сегодня — заключительный день выборов. Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.

Эмиль Зиянгиров