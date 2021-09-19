Песков выиграл 10 тысяч в розыгрыше на выборах
Зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. призовых баллов в программе «Миллион призов».
Отмечается, что победитель не знает о выигрыше, пишет «РИА Новости». Среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыгрываются 21 однокомнатная квартира в столице, также 100 машин и денежные призы — сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым