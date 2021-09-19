Татарстан оказался на шестом месте в списке регионов РФ по явке на выборах в Госдуму

Татарстан оказался на шестом месте в списке регионов России по явке на выборах в Госдуму, показатель республики по итогам второго дня голосования — 57,68%, сообщает Znak.



Лидер в рейтинге — Чечня: там проголосовали 73,76% избирателей. На втором месте — Кабардино-Балкария (66,70%), на третьем — Карачаево-Черкесия (63,65%).

На четвертом и пятом местах — Северная Осетия — Алания и Тыва: их явка на выборах по итогам двух дней составила 61,05% и 60,95% соответственно.

Средний показатель по России, согласно данным ЦИК, — 31,51%.

Фото: realnoevremya.ru

От 19% до 53,8% составила явка на выборах губернаторов девяти субъектов России на утро третьего дня голосования.

По итогам второго дня голосования cредняя явка по Уфе составила 49,09%, по городским округам Башкортостана — 36,74%, по районам — 51,5%.

Маргарита Головатенко