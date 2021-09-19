Самая высокая явка на выборах губернаторов в России зафиксирована в Тыве
От 19% до 53,8% составила явка на выборах губернаторов девяти субъектов России на утро третьего дня голосования, сообщается в информационном центре ЦИК РФ.
Самая высокая явка избирателей зафиксирована на выборах главы Республики Тыва — 53,8%, пишет «Интерфакс». Явка на выборах Чеченской Республики составляет 46,52%. На выборах губернатора Тульской области отдали свой голос 31,2% избирателей. В Республики Мордовия явка составляет 25,91%, явка в Белгородской области — 31,99%. На выборах губернатора Тверской области явка — 19,66%. Также 32,66% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области. На выборах губернатора Ульяновской области явка составляет 21,98%. На выборах губернатора Хабаровского края явка — 20,66%.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
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