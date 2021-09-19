Явка на выборах в Башкортостане превысила 46 процентов
По итогам второго дня голосования cредняя явка по Уфе составила 49,09%, по городским округам Башкортостана — 36,74%, по районам — 51,5%.
По состоянию на 20 часов 18 сентября проголосовало 1 392 492 избирателя, что составляет 46,36% от общего числа внесенных в списки голосования, рассказала председатель Центризбиркома Башкортостана Илона Макаренко.
Сегодня проходит заключительный день выборов. Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.
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