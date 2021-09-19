В Татарстане на избирательных участках можно приобрести продукцию самозанятых

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Татарстане на некоторых избирательных участках можно приобрести продукцию у самозанятых. С 8.00 начали работать функциональные зоны, они завершат свою работу в 20.00, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в Telegram.



Продукция представлена на участках:

в политехническом лицее №182;

в гимназии №75 на ул. Гагарина, д.26а;

в школе №70;

в школе №55;

в школе №65.

Также на этих участках можно зайти в гости к аниматорам.

Фото: администрация Кировского и Московского районов РТ

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Маргарита Головатенко