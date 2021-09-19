В Татарстане на избирательных участках можно приобрести продукцию самозанятых
В Татарстане на некоторых избирательных участках можно приобрести продукцию у самозанятых. С 8.00 начали работать функциональные зоны, они завершат свою работу в 20.00, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в Telegram.
Продукция представлена на участках:
- в политехническом лицее №182;
- в гимназии №75 на ул. Гагарина, д.26а;
- в школе №70;
- в школе №55;
- в школе №65.
Также на этих участках можно зайти в гости к аниматорам.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.
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