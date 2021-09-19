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В Татарстане на избирательных участках можно приобрести продукцию самозанятых

10:06, 19.09.2021
В Татарстане на избирательных участках можно приобрести продукцию самозанятых
Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Татарстане на некоторых избирательных участках можно приобрести продукцию у самозанятых. С 8.00 начали работать функциональные зоны, они завершат свою работу в 20.00, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в Telegram.

Продукция представлена на участках:

  • в политехническом лицее №182;
  • в гимназии №75 на ул. Гагарина, д.26а;
  • в школе №70;
  • в школе №55;
  • в школе №65.

Также на этих участках можно зайти в гости к аниматорам.

Фото: администрация Кировского и Московского районов РТ

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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