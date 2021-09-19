Корабль Crew Dragon с первым гражданским экипажем вернулся на Землю

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Космический корабль Crew Dragon, на котором впервые в истории находился полностью гражданский экипаж, прибыл на Землю, сообщает SpaceX.



«Добро пожаловать обратно на Землю», — сказано в сообщении компании в Twitter.

Корабль приводнился в Атлантике, миссия прошла благополучно, пассажиры вернулись на Землю. На борту корабля находились четыре человека, среди которых миллиардер Айзекман — он полностью оплатил миссию.

Видео с приводнением экипажа в Twitter набрало более 1,4 млн просмотров меньше чем за сутки.

Компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала в 20.03 (03.03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Через 12 минут после запуска корабль на высоте 200 км отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме заработали двигатели Crew Dragon, предназначенные для его вывода на расчетную орбиту.

Маргарита Головатенко