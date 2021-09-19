В Татарстане отмечается повышенный интерес к голосованию на выборах-2021 на дому

Пандемия коронавируса внесла корректировки в голосование на выборах-2021 в Татарстане — в республике отмечается повышенный интерес к голосованию на дому, отметил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Едином информационном центре РТ.



По его словам, люди могут выбирать именно «домашнее» голосование в связи с боязнью общественных пространств из-за пандемии. На дому в республике проголосовали 10% избирателей.

Эта цифра может стать больше после объявления цифр голосования сегодня днем, отметил глава ЦИКа.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.

Маргарита Головатенко