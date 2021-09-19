В Татарстане отмечается повышенный интерес к голосованию на выборах-2021 на дому
Пандемия коронавируса внесла корректировки в голосование на выборах-2021 в Татарстане — в республике отмечается повышенный интерес к голосованию на дому, отметил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Едином информационном центре РТ.
По его словам, люди могут выбирать именно «домашнее» голосование в связи с боязнью общественных пространств из-за пандемии. На дому в республике проголосовали 10% избирателей.
Эта цифра может стать больше после объявления цифр голосования сегодня днем, отметил глава ЦИКа.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.
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