Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов проголосовал на выборах в Иннополисе — на участке его встретил робопес

Сегодня заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов проголосовал на выборах в депутаты Госдумы в Иннополисе. Об этом сообщает аппарат заместителя премьер-министра республики.

Стоит отметить, что в Иннополисе впервые проходят муниципальные выборы, по итогам которых в городе будет сформирован свой представительный орган власти. Раньше полномочия представительного органа города осуществлялись сходом граждан. Но сейчас численность жителей города превысила 300 человек, и в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в Иннополисе формируется Совет муниципального образования «город Иннополис». Из 23 кандидатов жители выбирают семь депутатов.

Фото: tatarstan.ru

В Иннополисе на избирательном участке избирателей встречает робопес. Уникальное программное обеспечение для него разработали специалисты Университета Иннополис. В будущем робопса планируется задействовать в качестве робота-экскурсовода по IT-университету.

Сегодня утром в Казани проголосовала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. А в пятницу свой голос на выборах отдали президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова. Вчера же голосовал и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

