Лейла Фазлеева проголосовала на выборах в Госдуму

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева проголосовала на выборах в Госдуму, сообщил корреспондент «Реального времени». Она посетила избирательный участок на улице Горького, 16/7, расположенный в МБОУ «Гимназия №3».

Вице-премьер пообщалась с журналистами и рассказала, что выборы — очень важная часть нашей жизни. По ее мнению, это событие всегда было праздником — им остается и сейчас. Лейла Ринатовна поделилась, что и своего сына воспитывала так, чтобы в нем укоренялось это мнение.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, многие официальные лица и общественные деятели Татарстана проголосовали уже в первый день голосования. Так, в пятницу свой голос на выборах отдали президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова. Вчера же голосовал и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.



Алексей Нечаев