Захарова заявила, что закон об иноагентах в России не станут отменять

В России закон об иностранных агентах в России не могут отменить, потому что он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на российскую политическую жизнь из-за рубежа. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в субботу в своей публикации «Лучшее враг нехорошего» на блог-платформе Telegraph.

— Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны, — написала она.

Фото: wikimedia.org

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Штатов. В список попали телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»*, а также журналисты Степан Петров*, Олеся Шмагун*, Алеся Мароховская*, Ирина Долинина*, Роман Шлейнов* и Дмитрий Великовский* и главный редактор «Важных историй» Роман Анин*.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что власти не согласны с риторикой обращения представителей СМИ про иноагентов. Речи «о преследовании» средств массовой информации не идет, во всех случаях применялся закон об иноагентах, уточнял он. При этом пресс-секретарь президента России допустил начало обсуждения изменений в этом законе.



Организации и физлица, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Татьяна Леухина