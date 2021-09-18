«Салават Юлаев» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ, победив минское «Динамо»
«Салават Юлаев» обыграл дома минское «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победу уфимской команде принес гол Маркуса Гранлунда, который замкнул передачу Тему Хартикайнена. Больше забитых шайб в игре зрители не увидели.
Вратарь хозяев Юха Метсола оформил шатаут, который впервые в чемпионате оставил свои ворота в неприкосновенности.
Эта победа стала для «Салавата Юлаева» уже седьмой подряд в сезоне в КХЛ. Уфимцы еще не проигрывали на старте чемпионата.
Напомним, «Салават Юлаев» вторую неделю возглавляет Индекс силы команд КХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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