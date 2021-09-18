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«Салават Юлаев» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ, победив минское «Динамо»

16:40, 18.09.2021
«Салават Юлаев» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ, победив минское «Динамо»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» обыграл дома минское «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победу уфимской команде принес гол Маркуса Гранлунда, который замкнул передачу Тему Хартикайнена. Больше забитых шайб в игре зрители не увидели.

Вратарь хозяев Юха Метсола оформил шатаут, который впервые в чемпионате оставил свои ворота в неприкосновенности.

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» уже седьмой подряд в сезоне в КХЛ. Уфимцы еще не проигрывали на старте чемпионата.

Напомним, «Салават Юлаев» вторую неделю возглавляет Индекс силы команд КХЛ.

СпортХоккей Башкортостан

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