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Форвард «Уфы» Агаларов возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, забив 7-й гол в сезоне

15:21, 18.09.2021
Форвард «Уфы» Агаларов возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, забив 7-й гол в сезоне
Фото: vk.com/ufafc

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счет в матче с «Химками» (1:1, идет второй тайм) в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

21-летний форвард уфимцев отправил мяч в ворота соперника на 52-й минуте игры с передачи Константина Плиева.

Для Агаларова этот гол стал уже 7-м в текущем сезоне РПЛ. Он возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России. Примечательно, что Агаларов забивает пять матчей подряд в рамках РПЛ.

Ранее счет в игре с «Уфой» открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

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