Футболист Денис Глушаков заявил о желании вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поставил перед собой цель вернуться в сборную России по футболу. Об этом футболист заявил в интервью «Матч ТВ».

«Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно», — сказал Глушаков.

За сборную России Глушаков провел 57 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами. Вместе с национальной командой он участвовал в двух чемпионатах Европы (2012, 2016) и одном чемпионате мира (2014).



Глушаков также известен своими выступлениями за московские «Спартак» и «Локомотив». В составе «красно-белых» он стал чемпионом страны в 2017 году. В свое время футболист мог перейти в «Уфу», но сделка не состоялась.