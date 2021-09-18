Прокуратура Казани начала проверку после гибели рабочего из-за обрушения части нежилого дома

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку по факту гибели рабочего из-за обрушения секции неэксплуатируемого здания на улице Лагерной. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место ЧП выезжал заместитель прокурора района Максим Жолобов. Надзорное ведомство будет проверять соблюдение требований безопасности при производстве работ. При выявлении нарушений примет меры реагирования.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности при производстве строительных и иных работ.

В результате обрушения части пятиэтажки погиб один человек, его нашли под завалами. Второго мужчину госпитализировали в больницу №7 с переломом ноги.

Татьяна Леухина