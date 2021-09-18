В Казани при обрушении нежилого здания погиб мужчина, второго госпитализировали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани частично обрушилась часть производственного неэксплуатируемого здания. В результате инцидента один мужчина погиб, второго госпитализировали в больницу с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Обрушение части здания по адресу Лагерная, д. 78 произошло сегодня утром. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение установило, что при проведении демонтажных работ произошло частичное обрушение подъезда нежилой пятиэтажки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Одного человека с переломом ноги госпитализировали в седьмую больницу. Еще один человек находился под завалами. На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по РТ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по РТ полковника Игоря Драгунова.

Спасатели и пожарные обнаружили тело погибшего и извлекли его из-под завалов. Кинологический расчет спасателей Казанского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России обследовал территорию обрушения. В 12.20 поисково-спасательные работы завершились. Причина происшествия устанавливается.

Татьяна Леухина