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Тренеру «Химок» Черевченко пришлось покинуть стадион в Уфе из-за температуры

14:22, 18.09.2021
Тренеру «Химок» Черевченко пришлось покинуть стадион в Уфе из-за температуры
Фото: fckhimki.com

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко пропускает гостевую игру 8-го тура РПЛ против «Уфы». Рулевому подмосковной команды пришлось спешно покинуть стадион в Уфе из-за поднявшейся температуры.

Информацию подтвердил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Да, у Игоря Геннадьевича действительно поднялась температура. Наверное, обычная простуда: он сдавал тест на коронавирус, результат отрицательный. Команда полностью здорова, случаев заражения коронавирусом нет», — сказал Терюшков.

Вместо Черевченко командой в игре с «Уфой» руководит его помощник Валерий Климов.

Фото: fckhimki.com

Встреча в Уфе между местным одноименным клубом и «Химками» началась в 14.00 мск.

«Уфа» после 7-го тура РПЛ набрала 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Химки» имеют в своем активе 6 баллов, располагаясь на 13-й строчке.

Напомним, ранее полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в сборную России.

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