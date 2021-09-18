Тренеру «Химок» Черевченко пришлось покинуть стадион в Уфе из-за температуры
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко пропускает гостевую игру 8-го тура РПЛ против «Уфы». Рулевому подмосковной команды пришлось спешно покинуть стадион в Уфе из-за поднявшейся температуры.
Информацию подтвердил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
«Да, у Игоря Геннадьевича действительно поднялась температура. Наверное, обычная простуда: он сдавал тест на коронавирус, результат отрицательный. Команда полностью здорова, случаев заражения коронавирусом нет», — сказал Терюшков.
Вместо Черевченко командой в игре с «Уфой» руководит его помощник Валерий Климов.
Встреча в Уфе между местным одноименным клубом и «Химками» началась в 14.00 мск.
«Уфа» после 7-го тура РПЛ набрала 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Химки» имеют в своем активе 6 баллов, располагаясь на 13-й строчке.
Напомним, ранее полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в сборную России.СпортФутбол Башкортостан
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