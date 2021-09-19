Нижнекамский врач объяснила, почему детям важно вакцинироваться от гриппа

В Нижнекамске началась прививочная кампания против гриппа. Врачи в первую очередь советуют защититься от вируса детям, беременным женщинам, пожилым людям, тем, кто имеет хронические заболевания и работает с большим количеством людей.

Заведующая третьим педиатрическим отделением поликлиники №2 ДГБ с ПЦ Диляра Шакирова объяснила, что для детей грипп опасен своими осложнениями, которые могут привести к инвалидности и даже смерти.

— Чаще всего среди осложнений встречаются пневмония и бронхит, могут быть осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Но самое страшное — это менингоэнцефалит и сепсис.

В Нижнекамске прививают вакциной «Ультрикс Квадри», которая защищает от двух типов вируса А и двух типов вируса В — они переносятся тяжелее всего. Она подходит для детей с 6 месяцев и до 18 лет и для беременных женщин.

Отдельно врач напомнила, что прививка защищает не от заражения, а от тяжелейших последствий.

Лучше вакцинироваться до начала подъема заболеваемости, который в этом эпидемиологическом сезоне прогнозируется на январь-февраль, тогда организм успеет выработать иммунный ответ, передает слова Шакировой пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Первая партия вакцины от гриппа для детей и беременных женщин поступила в Татарстан в конце августа.