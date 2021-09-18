УНИКС сыграет в Москве с «Зенитом» в полуфинале Суперкубка Лиги ВТБ

Сегодня, 18 сентября, УНИКС сыграет против петербургского «Зенита» в матче полуфинала Суперкубка Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. Игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Старт».

Матч между УНИКСом и «Зенитом» будет стартовой на турнире, который проводится впервые в истории Лиги ВТБ. Пока он не носит официального статуса, игры станут подготовительными к новому баскетбольному сезону.

Вечером в другом полуфинале встретятся победитель прошлогоднего розыгрыша Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА и «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Напомним, ранее сообщалось, что УНИКС может подписать контракт с баскетболистом из НБА.