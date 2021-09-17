УНИКС интересуется игроком НБА Джарреллом Брэнтли

УНИКС определился с главным кандидатом на замену Уилла Томаса, разорвавшего контракт спустя 45 дней после его подписания.

По данным BasketNews, казанцы близки к подписанию тяжелого форварда «Юты Джаз» Джаррела Брэнтли. 25-летний баскетболист уже достиг договоренности со своим клубом об отъезде в один из европейских чемпионатов.

Брэнтли был задрафтован «Ютой» в 2019 году под 50-м номером. За два сезона форвард в среднем набирал 2,4 очка и совершал 1,3 подбора за игру, проводя на площадке около 6 минут.

Напомним, бюджет УНИКСа признали самым эффективным в Единой лиге ВТБ. Клуб потратил менее 1 млрд рублей за прошлый сезон.