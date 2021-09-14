Lancet опубликовал информацию о бесполезности массовой ревакцинации против COVID-19

Группа ученых, среди которых сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликовала в научном журнале The Lancet данные о бесполезности массовой ревакцинации против COVID-19.

По их данным, существующие вакцины достаточно эффективны. В массовой ревакцинации нет острой необходимости.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом, отмечают специалисты, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Это касается вакцин Pfizer и Moderna (мРНК-вакцины) и «Спутника V» (вакцина на основе аденовируса).

В статье подчеркивается, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски от заражения коронавирусом.

В августе ВОЗ призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран, еще в августе. Гебрейесус отмечал, что в мире возникло глобальное неравенство из-за распределения вакцин. Но в США инициативу ВОЗ сочли неверной.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре республики сообщили, что в Татарстане повторно вакцинировались 2 953 человека.



Татьяна Леухина