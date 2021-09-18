В соцсетях предлагают купить места в общежитиях КФУ за 8—15 тысяч рублей

В университетском сообществе в соцсетях посредники предлагают купить места в общежитиях КФУ. Стоимость варьируется от 8 до 15 тыс. рублей за место, также за посредничество нужно заплатить 3 тыс. рублей. Корреспондент «Реального времени» провел переговоры с посредниками, прикинувшись родственником студента, но по понятным причинам на завершение сделки не явился.

Журналисту ответили с нескольких аккаунтов. Все попросили предоплату, со всеми удалось договориться о 50-процентном задатке. Поручиться, что эти странички принадлежат людям, которые действительно могут заселить оставшегося без места студента в общежитие, разумеется, нельзя. Поэтому «Реальное время» не утверждает, что купить место в общежитии действительно реально. Подробности эксперимента — в нашем материале.

Фото: kpfu.ru

Студенты КФУ неоднократно жаловались на нехватку мест в общежитиях и условия проживания в них. К началу прошлого учебного года ситуация ощутимо обострилась: ход заселения вызвал шквал недовольства со стороны студентов в социальных сетях. Они писали, что заселиться было очень тяжело, в том числе и первокурсникам.