Более 9,5 тысячи жителей Казани зарегистрировались на участие в забеге «Кросс нации — 2021»

В Казани 9 545 человек зарегистрировались на участие в забеге «Кросс нации — 2021», который состоится 18 сентября. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Участники кросса преодолеют три дистанции: на 1 000, 2 000 и 3 000 метров. Присоединиться к забегу могут все желающие: профессиональные спортсмены, ветераны спорта, дети, студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: kzn.ru

Спортивное мероприятие пройдет на территории набережной Казанки и экстрим-парка «Урам». Праздник начнется в 9:00. Первыми на дистанции 1000 м метров стартуют бегуны 2012 года рождения и младше. Затем пройдут забеги в рамках сдачи нормативов ГТО, в которых примут участие юноши и девушки в возрасте 16 и 17 лет на дистанциях 2000 и 3000 метров. Ожидается, что самый массовый забег будет на последней дистанции. В нем планируют принять участие 3 тысячи человек.



Татьяна Леухина