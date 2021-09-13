«Кросс нации» в Казани пройдет на набережной Казанки и в экстрим-парке «Урам»

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году «Кросс нации» в Казани проводится на территории набережной Казанки и экстрим-парка «Урам». Мероприятие пройдет в субботу, 18 сентября.

Участники могут выбрать для забега одну из трех дистанций: 1000, 2000 или 3000 метров. Ожидается, что последнюю пробегут около 10 тыс. жителей Казани.

Для участия в кроссе казанцам требуется зарегистрироваться в мандатной комиссии. Она начнет работать с завтрашнего дня на Центральном стадионе (ул. Ташаяк, 2а). Режим работы: ежедневно, с 10.00 до 18.00. Регистрация продолжится 18 сентября, с 8.30, перед стартовым накопителем «Кросса нации», сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Спортивный праздник начнется в 9.00. Первыми на дистанции 1000 м метров стартуют бегуны 2012 года рождения и младше. Затем пройдут забеги в рамках сдачи нормативов ГТО, в которых примут участие юноши и девушки в возрасте 16 и 17 лет на дистанциях 2000 и 3000 метров.

Ежегодно в массовых спортивных мероприятиях в Казани участвуют более 140 тыс. человек. Самые любимые старты у жителей города — «Кросс нации», «Лыжня России», соревнования по хоккею «Золотая шайба» и турнир среди юных футболистов «Кожаный мяч».



Татьяна Демина