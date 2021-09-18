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Соцсети: в Казани избиратели станцевали в кабинках для голосования для ролика в TikTok

00:24, 18.09.2021
Соцсети: в Казани избиратели станцевали в кабинках для голосования для ролика в TikTok
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани двое избирателей станцевали в кабинке для голосования. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что два молодых человека записывают видео для TikTok, танцуя в стиле шаффл под музыку 80-х годов.

В Татарстане первый день голосования прошел в штатном режиме. В 20:00 закрылись все 2 810 избирательных участков. Обращении о нарушении избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. В течения дня в интернете появлялись сообщения о нарушениях на участке. Но подавляющее большинство из указанных фактов не подтвердились, а выявленные факты устранили.

Общество Татарстан

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