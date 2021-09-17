В Татарстане завершился первый день голосования на выборах в Госдуму

В Татарстане завершился первый день голосования на выборах депутатов в Госдуму России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Голосование прошло в штатном режиме. В 20:00 закрылись все 2 810 избирательных участков. Обращении о нарушении избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало.

Татарстанцы звонили на горячую линию ЦИКа, задавали вопросы о режиме работы, об адресах избирательных участков, о голосовании на дому.

Фото: Максим Платонов

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, что в течения дня в интернете появлялись сообщения о нарушениях на участке. Подавляющее большинство из указанных фактов не подтвердилось, а выявленные факты устранили.

Завтра, 18 сентября, избиркомы вновь откроются в 8:00 и проработают до 20:00.

По состоянию на 15:00 в Татарстане явка составила 18%.

Татьяна Леухина