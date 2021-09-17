Пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии собрали больше 86 млн рублей
Пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 собрали 86 млн рублей. Об этом было сказано в ходе круглого стола в Минобрнауки РТ, посвященному поддержке пострадавших в трагедии.
В сборе средств приняло участие множество людей, так как трагедия, произошедшая в Казани, «объединила не только республику, но и всю страну», отметил председатель Российского красного креста Павел Савчук.
В лагере на Черном море побывали более 600 детей, еще 236 человек восстановили свое здоровье в санаториях Татарстана, около 30 детей побывали в лагерях республики. Ребята из 8 «А» класса вместе со своими родными братьями и сестрами побывали в «Артеке». 56 работников школы получили выплаты.
В гимназии планируется открыть кабинет психосоциальной поддержки. Сейчас в помещение уже завозят оборудование. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Юлия Костыряченко добавила, что в Татарстане в следующем году может появиться центр ресурсной медико-психологической помощи, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.
В начале сентября и. о. директора гимназии Алсу Багавиева рассказала «Реальному времени», что четверо пострадавших детей при нападении на казанскую гимназию останутся на домашнем обучении по состоянию здоровья.
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