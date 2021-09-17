Этой ночью в Татарстане прогнозируются заморозки до -1 градуса

В Татарстане этой ночью прогнозируются местами заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В ночные часы в республике похолодает до +1... +6˚. В субботу днем в Татарстане ожидается до +7... +12 градусов, местами пройдет дождь.

Фото: pixabay.com

Вчера синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные. Холодная погода в республике сохранится, среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4—6 градусов. В воскресенье и в понедельник на территорию Татарстана распространит влияние гребень северного антициклона. Ночью прогнозируется похолодание до 0... 5°, местами температуры понизятся до -2... -4°.



Татьяна Леухина