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В Татарстане подтвердились 54 новых случая коронавируса

11:22, 17.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 54 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 17 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 318 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 873 человека, в том числе 38 за минувшие сутки. Умерли за весь период 712 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 51 случае заражения в республике.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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