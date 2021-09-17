За сутки в России зафиксировали 19 905 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 19 905 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 234 425 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 17 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 619 человек, всего выздоровевших — 6 469 017 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 791 россиянина, всего от инфекции скончались 196 626 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в России выявили 19 594 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко