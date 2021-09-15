Названы вакансии в Челнах, где соискателю предлагают до 60 тысяч рублей
В Набережных Челнах зарплату от 60 тысяч рублей готовы платить менеджеру отдела продаж промышленной техники. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Кандидату обещают возможность поездок на обучение в Германию, если тот покажет себя лучшим в отделе, оплату расходов на топливо, корпоративную сим-карту, процент от продаж и другие бонусы.
Второе место по уровню зарплат занимает водитель погрузчика с зарплатой 54 тыс. рублей. Работодатель предоставляет полный соцпакет, спецодежду, медицинский осмотр за счет
организации, премии за переработку, компенсацию проезда и дотации на аренду жилья для иногородних.
Тройку лидеров самых высокооплачиваемых вакансий в городе замыкает должность эксклюзивного торгового представителя с заработной платой от 52 тыс. рублей. Сотруднику обещают компенсацию мобильной связи и бонус за выполнение целей.
Чаще всего работодатели Татарстана отказывают соискателям в трудоустройстве из-за несоответствия зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии — порядка 20,3% отказов.
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