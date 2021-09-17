Тренер «Нефтехимика» о трех поражениях подряд: «2 гола за 3 матча — это очень мало»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал третье поражение команды подряд. Нижнекамцы проиграли на выезде «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» (0:4) и дома «Трактору» (1:3).

По его словам, команде мешает некоторая скованность и отсутствие голов от нападающих. Ведущие иностранные форварды «Нефтехимика» Либор Гудачек и Дэн Секстон на двоих в шести матчах забросили лишь одну шайбу.

«Вопросы есть к некоторым нашим нападающим. Мы ждем от них качественной игры. 2 гола за 3 игры — это очень мало. Поэтому вот такой результат.

Мы ищем лучшие сочетания. Если не идет игра — пытаемся что-то изменить, улучшить. Особенно в атакующем плане. Затем вернулись к исходному сочетанию, которое было на предсезонном турнире. Там у них неплохо получалось и в первых трех играх чемпионата. Сейчас определенная скованность. Нам главное прорвать сейчас эту плотину, и будет все нормально в следующих матчах», — сказал Леонтьев.

В текущем сезоне КХЛ «Нефтехимик» стартовал с трех домашних побед, обыграв на своем льду «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2). После этого нижнекамская команда неудачно съездила на выезд, разгромно уступив «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Металлургу» (0:4).

Леонтьев работает с «Нефтехимиком» первый сезон. Ранее он с 2018 года возглавлял учалинский «Горняк», выступавший в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

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