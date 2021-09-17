Исследование: с наступлением холодов жители Казани активно утепляют дома

В Казани из-за холодов спрос на услуги по утеплению растет из года в год: в начале сентября он вырос на 101%. В России средняя цена на помощь мастеров также выросла — в 2021 году помощь специалистов в обогреве и подготовке жилища к холодам стала стоить на 20% дороже, чем в сентябре прошлого года. В Казани стоимость «утепления» составляет в среднем 300 рублей, говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги».

Вплеск спроса на ремонт и установку климатической техники, утепление балконов и лоджий всегда приходится на август-сентябрь, когда холода уже наступили, а центральное отопление еще не включили.

В этом году в Казани спрос на ремонт обогревателей в Казани вырос на 57% по сравнению с 2020 годом. Цена на эту услугу составила 300 рублей. Стоимость остекления лоджий в городе варьируется от 500 рублей за квадратный метр, а ремонта кондиционеров — 650 рублей.

Глава республики Рустам Минниханов распорядился подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов. В Челнах подача тепла в жилые дома началась вчера, 15 сентября. Разрешение на запуск тепла получили 10 управляющих компаний. Старт отопительному сезону дан и в Казани. В столице Татарстана даже запустили горячую линию по вопросам пуска тепла.