В Центробанке заявили о росте закредитованности россиян

Банк России наблюдает рост закредитованности граждан. Сейчас доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%. Это говорит о рисках на рынке, которые нужно «гасить», заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

— Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими — порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80%, — прим. ред.), она у нас на уровне 30%, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале сентября Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявила, что к этому периоду просроченная задолженность россиян перед банками составила 955 млрд рублей. По прогнозам организации, к 2022 году долги могут достичь 1 трлн рублей. Больше всего просроченной задолженности наблюдается в сегменте потребительского кредитования — более 60% от всей просрочки.



В июле текущего года в Татарстане зафиксировали максимальный рост выдачи потребительных кредитов среди 30 регионов-лидеров по количеству оформленных населением кредитов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они выросли на 9,6%. А в конце мая долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения, тем самым обновив исторический рекорд.



Татьяна Леухина