Татарстан стал лидером по росту выдачи потребительских кредитов в июле 2021 года

В Татарстане в июле 2021 года зафиксирован максимальный рост выдачи потребительных кредитов среди 30 регионов-лидеров по количеству оформленных населением кредитов. По сравнению с аналогичным месяцев прошлого года они выросли на 9,6%.

В июле 2021 года татарстанцам выдали 42 601 потребительский кредит, в то время как в июле прошлого года — 38 854. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.



Максимальный рост выдачи потребительских кредитов зарегистрирован также в Санкт-Петербурге (+9,2%), Свердловской области (+6,2%) и Башкирии (+5,2%). Падение зафиксировали в Кемеровской (-9,5%), Оренбургской (-8,0%), Иркутской (-7,6%) и Саратовской (-6,9%) областях.

В целом в июле 2021 года выдали 1,23 млн потребительских кредитов, что на 1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года и на 17,4% меньше показателей июня текущего года.

Напомним, в июне средний чек потребительского кредита в Татарстане вырос на 11%, до 287 730 рублей. Это одна из самых серьезных динамик среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов этого типа.



Татьяна Демина