К 2022 году долги россиян перед банками могут достичь 1 трлн рублей

На начало сентября 2021 года просроченная задолженность россиян перед банками составила 955 млрд рублей. К 2022 году долги могут достичь 1 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Банк России и ряд других спикеров.

Больше всего просроченной задолженности наблюдается в сегменте потребительского кредитования — более 60% от всей просрочки.

Рост задолженности по кредитам может привести к массовому дефолту в случае снижения уровня платежеспособности населения или изменения банковской политики кредитования. Ситуация также может ухудшиться из-за агрессивной динамики выдач потребительских кредитов.

В июле 2021 года Татарстан стал лидером по росту выдачи потребительских кредитов.

Ольга Плешкова