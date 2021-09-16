В центре Альметьевска хотят снести бывшее здание гостиницы

Здание бывшей гостиницы возле площади Нефтяников в центре Альметьевска уже невозможно использовать как гостиницу, поэтому его планируется снести, сообщил в ходе общественного совета «Татнефти» генеральный директор предприятия Наиль Маганов.



По его словам, сейчас с собственником здания по этому вопросу идут переговоры. Здание уже не отвечает современным нормам и правилам — его нельзя использовать как гостиницу, сообщает «Альметьевск-24».

Маганов отметил, что под офисы здание приспосабливать не хотят: «Ну куда офисов столько? Их и так достаточное количество».

На пустыре рядом с музыкальным колледжем на улице Нефтяников в Альметьевске построят картинную галерею. Заниматься строительством будет «Татнефть». В галерее можно будет посетить выставки. В помещении обустроят ресторан, а крыша станет открытой площадкой для прогулок. Для детей в здании организуют кружки.

Маргарита Головатенко