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Недвижимость

В центре Альметьевска хотят снести бывшее здание гостиницы

14:54, 16.09.2021

Здание бывшей гостиницы возле площади Нефтяников в центре Альметьевска уже невозможно использовать как гостиницу, поэтому его планируется снести, сообщил в ходе общественного совета «Татнефти» генеральный директор предприятия Наиль Маганов.

По его словам, сейчас с собственником здания по этому вопросу идут переговоры. Здание уже не отвечает современным нормам и правилам — его нельзя использовать как гостиницу, сообщает «Альметьевск-24».

Маганов отметил, что под офисы здание приспосабливать не хотят: «Ну куда офисов столько? Их и так достаточное количество».

На пустыре рядом с музыкальным колледжем на улице Нефтяников в Альметьевске построят картинную галерею. Заниматься строительством будет «Татнефть». В галерее можно будет посетить выставки. В помещении обустроят ресторан, а крыша станет открытой площадкой для прогулок. Для детей в здании организуют кружки.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьБизнесОбщество Татарстан

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