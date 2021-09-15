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В Альметьевске построят картинную галерею с рестораном и площадкой для прогулок на крыше

18:57, 15.09.2021
В Альметьевске построят картинную галерею с рестораном и площадкой для прогулок на крыше
Фото: пресс-служба «Татнефти»

На пустыре рядом с музыкальным колледжем на улице Нефтяников в Альметьевске построят картинную галерею. Заниматься строительством будет «Татнефть», сообщили на общественном совете компании.

В галерее можно будет посетить выставки. В помещении обустроят ресторан, а крыша станет открытой площадкой для прогулок. Для детей в здании организуют кружки, сообщает «Альметьевск-24».

Как подчеркнул генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, для компании важно, чтобы в городе были общественные пространства для приятного проведения времени и общения людей: «Не торговые центры должны быть местом встречи молодежи, а вот такие локации. Мы хотим, чтобы новые объекты для культурной жизни появились в каждом городе юго-востока».

Фото: пресс-служба «Татнефти»
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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