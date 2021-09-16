РЖД: грузы для строительства трассы Москва — Казань обеспечены вагонами ФГК

ОАО «Российские железные дороги» улучшило инфраструктуру для подвоза грузов в регион строительства скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

— Между РЖД и «Автодором» налажено оперативное взаимодействие для бесперебойной доставки материалов, необходимых для М-12. Холдинг оказывает полный комплекс транспортно-логистических услуг, включающий аренду подвижного состава и оформление документов, — заявил «Интерфаксу» представитель монополии.

Спрос на вагоны практически полностью удовлетворяет «дочка» РЖД — АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК).

— Организован ритмичный подвод вагонов на станции погрузки и выгрузки. Все вопросы, в том числе по организации работы станций и локомотивов, решаются в оперативном порядке, — добавил представитель РЖД.

Была в том числе «оптимизирована» работа муромского узла во Владимирской области: «Выделено 10 дополнительных локомотивов, расширен штат — на 58 работников. Благодаря этому на ст. Муром теперь обрабатывается в среднем 1,5 тыс. вагонов в сутки, на 40% больше ее номинальной перерабатывающей способности. В сентябре случаев сбоев поставок по вине РЖД, в том числе из-за недостатка локомотивов или локомотивных бригад, не было».

Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, компания столкнулась с ограничениями при доставке грузов по железной дороге на стройку автомагистрали Москва — Казань. По словам Петушенко, трудности возникли на этапе активного развертывания работ. Появились проблемы с доставкой нужных объемов инертных грузов, к которым относится щебень, гравий, керамзит, песок. В компании объясняют это дефицитом вагонов и ограничений на сети РЖД в местах прохождения будущей трассы.