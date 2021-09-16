Строителям трассы Москва-Казань не хватает стройматериалов

Государственный заказчик трассы М-12 госкомпания «Автодор» столкнулась с ограничениями при доставке грузов на стройку автомагистрали Москва — Казань по железной дороге. Об этом рассказал гендиректор Вячеслав Петушенко.

По словам Петушенко, трудности возникли на этапе активного развертывания работ. Возникли проблемы с доставкой нужных объемов инертных грузов, к которым относится щебень, гравий, керамзит, песок, пишут «Ведомости». В компании объясняют это дефицитом вагонов и ограничений на сети РЖД в местах прохождения будущей трассы.

При этом железнодорожная станция в Муроме во Владимирской области уже не справляется с потоком идущих на стройку грузов. По словам гендиректора и совладельца ДСК «Автобан» Алексея Андреева, компания которого строит четвертый и шестой участки М12 во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии, на стройку доставляется только 60–70% от необходимого компании количества грузов. В 2022-2023 годах количество грузов будет расти.

Ранее трассу М-12 Москва — Казань включили в предварительный список претендентов на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ).



Ольга Плешкова