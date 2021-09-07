Трассу Москва — Казань включили в список претендентов на средства фонда национального благосостояния

Трассу М-12 Москва — Казань включили в предварительный список претендентов на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.



Всего в список вошли 32 инициативы, но лишь 11 из них, включая проект М-12, в «реальной проработке», заявил он «Ведомостям».

Заявленный бюджет магистрали — 600 млрд рублей, из них средства ФНБ не превысят суммы в 150 млрд рублей. Реализация проекта поспособствует увеличению темпов роста ВВП на 0,3–0,5 п. п. в год. Уже к 2030 году ожидаемый суммарный пассажиропоток автодороги достигнет 11,3 млн человек, а грузопоток — 18 млн т.

Трассу должны ввести в эксплуатацию до 2024 года. Проект может получать финансирование из ФНБ уже в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявлял, что новая скоростная дорога Москва — Казань — Екатеринбург позволит сократить время пути в два раза. По его словам, вместо 35 часов, которые нужно потратить на дорогу сегодня, преодолеть путь можно будет за 17,5 часа при скорости не менее 110 км.

На разработку проектной документации трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит потратят 876,8 млн рублей. В компании «Автодор» сообщили, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным.

Маргарита Головатенко