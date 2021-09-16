Путин о выборах: нужно, чтобы в Госдуму пришли авторитетные люди, которые держат слово

Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать в предстоящие выборы. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Избрание нового состава Госдумы Путин назвал важнейшим событием общества и страны. Важно, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, которые держат свое слово и могут оправдать доверие. Смысл выборов — это выражение воли народа России.

«Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека.



А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны», — говорится в обращении президента.

Такая кропотливая и сложнейшая работа исключает популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма и четкого понимания, что за каждым решением стоят судьбы миллионов людей. При этом от конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти зависит очень много.

«Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — заключил глава государства.

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября. О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова