В одном из дворов Казани по республиканской программе решили проблему с ливневками
В Казани во дворе на улице Краснококшайской по программе «Наш двор» обустроили придомовую территорию. В этом году она стала первой благоустроенной территорией по республиканской программе, сообщают новости телеканала «ТНВ».
Работы по благоустройству начались в мае. Жильцы дома долгожданным преображением довольны. После ремонта во дворе появились пешеходные дорожки, детская площадка и скамейки, а еще посажены новые деревья. Удалось решить и давнюю проблему с ливневками. По программе расширили парковку — во дворе было 20 машино-мест, сейчас территория парковки расширилась на треть.
По программе обустроили и двор на улице Чкалова, 7 — здесь появился тротуар. Раньше жители из подъезда попадали сразу на дорогу. Детские и спортивные площадки сместили вглубь двора. При разработке проектов реновации архитекторы учитывали пожелания жителей. Так, жители жаловались на болото, и эту проблему удалось решить.
Площадка на улице Восстания, 49. Здесь появилась детская площадка и увеличилось количество парковочных мест. Также на этой территории поменяли освещение.
Всего в этом году в Казани по программе «Наш двор» благоустроят 227 дворов.
Также сегодня сообщалось, что на придомовой территории на улице Чкалова, 7, по просьбе жителей, обустроили специальный участок для общественного огорода.
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