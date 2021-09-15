В Казани в одном из дворов организовали участок для общественного огорода

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил дворовые территории Казани, благоустроенные по республиканской программе «Наш двор». На одной из них, по улице Чкалова, 7, по просьбе жителей обустроили специальный участок для общественного огорода.

Кроме того, там появился новый безопасный тротуар, а детские и спортивные площадки перенесли вглубь двора. Также во дворе установили игровое оборудование для жильцов любого возраста.

Фото: tatarstan.ru

На территории дома по ул. Краснококшайской, 154, благоустроенной по программе «Наш двор», отремонтировали пешеходные дорожки и спортплощадку, установили скамейку и фонари. На здании трансформаторной подстанции нарисовали мурал.

Фото: tatarstan.ru

Во дворе дома №49 по ул. Восстания оптимизировали парковочные карманы. Кроме того, там выполнили благоустройство с целью повышения безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Всего в 2021 году по президентской программе в Казани благоустроят 227 дворов 430 домов. В прошлом году в городе обновили дворовые территории 460 домов.

Напомним, в июле в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по программе «Наш двор» в следующем году. В топ-200 вошли 65 дворов Казани.

Татьяна Демина