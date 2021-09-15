Татарстан попал в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане темп суточного прироста новых случаев коронавируса составил 0,18%. Это один из самых наименьших показателей среди регионов России на утро 15 сентября.

Наименьший темп прироста за сутки зарегистрирован в Москве. Он составил 0,12%, сообщает федеральный оперштаб.

В республике Алтай и в Бурятии темп прироста коронавируса за сутки составил 0,13%. В Подмосковье, как и в Татарстане, 0,18%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Всего с начала пандемии в республике выявили 26 213 случаев коронавируса.

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Татьяна Демина