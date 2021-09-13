В честь выборов для казанцев выступят Фирдус Тямаев, рэпер Мот и Олег Газманов

В Казани на 463 избирательных участках пройдут всероссийские выборы в Госдуму РФ, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и Казгордумы по Академическому №4 и Липатовскому №20 избирательным округам с 17 по 19 сентября.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. После голосования каждый получи браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!» С ним можно совершать бесплатные поездки на общественном транспорте все три дня. Кроме того, браслет будет входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города и на любое из запланированных мероприятий в рамках программы.

18 сентября с 15.00 до 22.00 на улице Профсоюзной пройдет фестиваль для креативной молодежи — участок от ул. Астрономической до ул. Чернышевского станет пешеходным. На мероприятии выступят группы СПБЧ и «Хлеб». В программе фестиваля лекции, мастер-класс по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль «Вечеринка» от фонда «Живой город».

В этот же день с 17.00 до 19.00 на улице Баумана около часов пройдут съемки ток-шоу «Вечерний город» с участием ведущих «Бим-радио».

С 14.00 до 22.00 в последний день голосования на площадке около стадиона «Ак Барс Арена» будет организован большой праздник — его можно посетить по браслету. Для казанцев выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Ума Турман», Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.